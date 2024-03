COMMISSO, Il presidente ha lasciato Firenze per NY: sarà al funerale di Barone

Fonte: Giacomo A. Galassi

Come era prevedibile e annunciato, Rocco Commisso ha lasciato Firenze nella notte e domani presenzierà al funerale a New York di Joe Barone. Lo aveva detto direttamente sabato alla squadra: il numero uno di Mediacom e della Fiorentina dovrebbe tornare in Toscana nelle prossime settimane ma per ora torna a New York e controllerà le questioni legate al club viola dal suo quartier generale nella Grande Mela.