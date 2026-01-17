Commisso e quell'assenza da Firenze che gli pesava: "Mi manca il contatto con la squadra e il Viola Park"
Rocco Commisso, scomparso questa notte, era assente da Firenze dall'aprile scorso. Proprio nell'ultima intervista alla Nazione aveva confidato: “Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato. Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà ma al momento non riuscirei a fare un volo così lungo”.
FirenzeViolaUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentinadi Andrea Giannattasio
