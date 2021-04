COMMISSO, Condanna della Fiorentina alla Superlega

Nelle scorse ore Rocco Commisso ha rotto il silenzio stampa, per prendere una posizione ufficiale (e con lui la Fiorentina) a proposito del progetto Superlega, abortito nel giro di 48 ore. Il numero uno del club viola, dopo averlo già fatto intendere in privato ad Agnelli, ha espresso un secco no a proposito della svolta elitista ventilata dai dodici club dissidenti, che sono stati (non da soli) bersaglio delle sue parole. Commisso, però, è anche stato costruttivo, proponendo (come già in altre occasioni) anche sue idee per la crescita del movimento: QUI il punto di FV.