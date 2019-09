COMMISSO, Bagno di folla alla riunione dell'ACCVC

Questa mattina il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha partecipato alla riunione dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club presso il Teatro Sancat di Firenze, incontrando molti rappresentanti dei principali Viola Club fiorentini, toscani, italiani e addirittura internazionali.

Un vero e proprio bagno di folla per il tycoon italo-americano che non si è sottratto ai numerosi tifosi presenti per selfie e cori, oltre a tante strette di mano e grandi abbracci. La richiesta è sempre la solita, portare in alto la Fiorentina, a cominciare dal big match di oggi pomeriggio contro la Juventus. Commisso ha ribadito l'importanza dei tifosi viola in tutto il mondo e ha premiato i Viola Club più numerosi con le consuete coppe "annuali".



Si ringrazia il Viola Club Arcidosso per la foto.