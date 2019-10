CHIESA, Si è allenato a pieno regime in gruppo

Reduce dall'infortunio subito in Nazionale nella partita contro la Grecia, Federico Chiesa è dovuto tornare anzitempo a Firenze iniziando così un percorso di recupero personalizzato. Già nella giornata di oggi, però, il classe '97 si è allenato a pieno regime con il resto del gruppo degli uomini di mister Vincenzo Montella. Non dovrebbero esserci quindi problemi per quanto riguarda la convocazione nella gara di lunedì sera contro il Brescia.