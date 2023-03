CHI ALLE SPALLE DI CABRAL DOMANI? UNA POLTRONA PER TRE

Mancano poco più di ventiquattro ore al ritorno in campo, dopo la pausa per la sosta delle Nazionali, della Fiorentina contro l’Inter. In vista della gara di San Siro mister Vincenzo Italiano ha ancora diversi dubbi di formazione da sciogliere, uno tra tutti quello del trequartista. A contendersi il posto alle spalle di Arthur Cabral, certo del posto considerando l’ottimo rendimento ma anche il forfait di Jovic, ci sono ben tre calciatori: Giacomo Bonaventura, Antonin Barak e Gaetano Castrovilli.

Al momento in pole sembra esserci proprio Bonaventura. L’ex centrocampista del Milan, infatti, quest’anno si è dimostrato essere uno dei migliori tra i suoi e, dopo aver riposato per due turni consecutivi in campionato contro Cremonese e Lecce e dopo aver giocato l’ultima da titolare in campionato quasi un mese fa (Fiorentina-Milan del 4 marzo), Italiano potrebbe decidere di puntare proprio sul classe ‘89 per la sfida contro i nerazzurri considerando anche che, questione non da poco, a differenza di altri, lo ha avuto sotto gli occhi per tutte le sedute in questa sosta.

Un’altra opzione tutt’altro che da sottovalutare potrebbe essere Castrovilli. Il numero dieci viola, infatti, ha giocato una sola gara titolare dopo il rientro dall’infortunio, l’andata contro il Sivasspor vinta per 1-0 al Franchi, ed adesso è in attesa di trovare l’esordio stagionale dal primo minuto anche in campionato.

Infine quello più indietro nei ballottaggi sembra essere proprio Barak. L’ex Hellas Verona è tornato a disposizione del tecnico solamente nella giornata di mercoledì e Italiano, storicamente, tende a privilegiare chi è rimasto a lavorare a Firenze rispetto a chi è andato via con le proprie selezioni. “Ho recuperato un po' di energie nonostante i tanti viaggi, ora sto bene” ha chiarito il centrocampista ceco, anche se al momento è più facile immaginarselo titolare mercoledì contro la Cremonese in Coppa.