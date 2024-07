CENTROCAMPO, Tutti i nomi in entrata per i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di raduno ma anche di mercato: la dirigenza della Fiorentina è al lavoro su vari fronti per cercare di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di mister Raffaele Palladino. Oltre ai possibili innesti per l'attacco e la difesa, sarà sicuramente il centrocampo il reparto che, dopo gli addii dei vari Maxime Lopez, Arthur, Castrovilli, Duncan e Bonaventura, vivrà una completamente rivoluzione. I nomi sono sempre quelli: Aster Vranckx, Edoardo Bove, Warren Bondo e Kristian Thorstvedt. Il belga e il norvegese sembrano quelli più vicini, ma per chiudere serve un'accelerata nei prossimi giorni. Di certo è che la Fiorentina non si limiterà a un colpo in mezzo al campo, ma serviranno almeno due o tre pari ruolo.

