MERCATO, BOVE, VRANCKX E NON SOLO: IL PUNTO SUL CENTROCAMPO

La dirigenza della Fiorentina è al lavoro su vari fronti per cercare di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di mister Raffaele Palladino. Oltre ai possibili innesti per l'attacco e la difesa, sarà sicuramente il centrocampo il reparto che, dopo gli addii dei vari Maxime Lopez, Arthur, Castrovilli, Duncan e Bonaventura, vivrà una completamente rivoluzione.

VRANCKX - Quello di Aster Vranckx sembra essere il primo nome sul taccuino di Pradè per rinforzare il centrocampo gigliato. I contatti tra i viola e il Wolfsburg sono costanti da settimane e ad oggi la Fiorentina è la squadra più vicina al calciatore. Manca ancora l'accoro definitivo visto che ballano circa 2 milioni tra la domanda del club tedesco, 12 milioni di euro, e l'offerta dei viola, 10 milioni. La dirigenza gigliata è fiduciosa nella riuscita della trattativa forte della volontà del giocatore e soprattutto della situazione contrattuale del belga.

BOVE - Un nome che piace, e non poco, ai viola è quello di Edoardo Bove. Il centrocampista della Roma è stato uno dei giocatori lanciati da Mourinho, ma con De Rossi qualcosa è cambiato, tant'è che il classe 2002 ha trovato sempre meno spazio. Proprio per questo non è da escludere che il giocatore possa decidere di lasciare la capitale. La richiesta giallorossa di 20 milioni, al momento, resta troppo alta ma non è da escludere che si possa trovare un accordo nelle prossime settimane. Attenzione, però, alla Premier dove Bove piace, soprattutto all'Everton.

BONDO E THORSTVEDT - Per quanto riguarda il capitolo Bondo, non sono mai arrivate offerte al Monza da parte della Fiorentina e non risulta alcun contatto tra l'entourage e la dirigenza viola. La valutazione fatta dal club lombardo, che non ha neanche necessità di cederlo, resta di 15 milioni. Infine Thorstvedt, il Sassuolo lo valuta circa 10 milioni di euro, ma si può chiudere sugli 8-9 milioni. Resta da capire, però, se il norvegese risponde alle caratteristiche del centrocampista richiesto da Raffaele Palladino.