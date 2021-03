CASTROVILLI RISCHIA GLI EUROPEI: IL CT CHIEDE DI PIÙ

Il rischio che nell'Italia che affronterà i prossimi Europei non ci sia neanche un giocatore a rappresentare la Fiorentina si sta facendo più concreto nelle ultime settimane. D'altronde, persa in autunno la certezza assoluta - anche in chiave azzurra - Chiesa, ai viola sono rimasti tre giocatori nel giro, di cui uno a fasi alterne e di rientro come Giacomo Bonaventura, e due che invece sono stati più stabilmente presenti negli ultimi mesi quali Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli. Se il primo di questi ultimi due ormai da un po' ha perso l'assoluta titolarità anche per via di un rendimento stagionale non esaltante, e la contemporanea affermazione di altri interpreti nel ruolo (vedi Emerson e Spinazzola), discorso diverso invece vale per il 10 viola.

Dalla sua Castrovilli ha l'anagrafe: essendo un 24enne, è uno dei profili che il commissario tecnico mette maggiormente in considerazione in un'ottica progressiva. Certo, la concorrenza nel ruolo è però spietata, vista la quasi intoccabilità di profili come Barella, Jorginho e Verratti, giusto per citare solo i tre titolari, e la grande competizione con i vari Pellegrini, Cristante e Tonali (quest'ultimo però ancora pare indietro), oltre agli attualmente acciaccati Sensi e Zaniolo non gli assicura un posto agli Europei per mera presenza. Questo, Mancini sembra averlo già fatto capire a Castrovilli, direttamente o no: in fondo è un ragazzo di cui pubblicamente ha sempre parlato bene, e che tiene in grande considerazione per quanto riguarda la capacità di abbinare qualità a fase di non possesso. Il ct, però, ha bisogno di qualcosa in più di quanto sta facendo.

Nel complesso, i numeri stagionali di Castrovilli non sarebbero neanche così male (5 gol e 2 assist in 26 presenze), ma chi ha visto la grande forma del numero 10 a inizio stagione (negli occhi c'è ancora la grande prova con l'Udinese, per esempio) non può certamente accettare un rendimento ormai con una certa continuità sotto le aspettative da qualche settimana a questa parte. Va anche specificato che ultimamente ha dovuto combattere con qualche problema fisico di troppo, ma a non fare sconti, più che noi, sarà Mancini: per avere un posto agli Europei, Castrovilli dovrà dare di più in queste ultime undiici partite con la Fiorentina. Magari già partendo dal Milan? La vetrina sarebbe piuttosto importante...