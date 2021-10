CASTROVILLI, Può essere il jolly sull'esterno davanti

Gaetano Castrovilli e un possibile nuovo ruolo. Una delle notizie più lette su queste pagine riguarda proprio il numero dieci viola che con la Lazio ha faticato ad imporsi in una partita poco adatta ai suoi ritmi sincopati e scattanti. Italiano può comunque sorridere perché ha riabbracciato una pedina importante. Considerata la concorrenza a centrocampo e le scarse alternative sugli esterni in rosa, per Castrovilli potrebbe essere l'ora di provare a giocare più esterno, così da dare un'alternativa in più ad un reparto - quello offensivo - sotto attacco dopo le ultime deludenti prestazioni. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo.