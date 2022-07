CANOVI A RFV, Gollini signor portiere. Mandragora...

Tra le notizie più lette del giorno ci sono le parole del procuratore Dario Canovi a Radio FirenzeViola. L'esperto procuratore ha parlato così riguardo il mercato della Fiorentina: "Mandragora è stata la grande speranza del calcio italiano anche se non è riuscito a mantenerla per problemi fisici che sembra essersi messo alle spalle. Spero per la Fiorentina che continui così. Torreira l'ho detto più volte, io lo avrei tenuto tutta la vita perché con 15 centimetri in più sarebbe tra i migliori centrocampisti al mondo. Secondo me Gollini già a Bergamo era un signor portiere, non ho ben capito perché ha lasciato l'Atalanta. Tra Gollini e Musso preferisco Gollini. Stare in panchina non piace a nessuno ed evidentemente le cose con Gasperini sono degenerate. A Bergamo Gollini ha fatto degli errori ma li fanno tutti, basti pensare a Donnarumma... Purtroppo gli errori dei portieri pesano sempre più degli altri".

