CAMPINI, Arrivati Montella-Lucci: si parla di Badelj?

Visita importante questo pomeriggio al centro sportivo Astori: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it è appena arrivato assieme al tecnico Vincenzo Montella anche il noto procuratore Alessandro Lucci (manager peraltro dello stesso tecnico) che ha in programma un incontro con Pradè per un excursus sui suoi assistiti, tra i quali in particolare c'è anche Milan Badelj, di recente tornato nel mirino della Fiorentina. Montella e Lucci, tuttavia, hanno preferito entrare ai campini da un ingresso secondario per non dare nell'occhio e restare lontani dalle telecamere.