CALVERT-LEWIN, E la coppia con Kean: è già successo

Moise Kean in attacco assieme a Calvert-Lewin (obiettivo di mercato viola per gennaio)? E' già successo. Ai tempi dell’Everton, i due infatti erano compagni di reparto, sebbene i ruoli fossero invertiti: Kean spesso riserva di Calvert-Lewin, che godeva di maggiore fiducia da parte degli allenatori. Durante la travagliata stagione 2019/20 dei Toffees, con Marco Silva, Duncan Ferguson e Carlo Ancelotti alternatisi in panchina, si sperimentò più volte un attacco a due punte, con Kean e Calvert-Lewin che si alternavano come riferimento offensivo ma a volte agivano in tandem. Questo uno dei focus più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it.

