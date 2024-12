CALVERT-LEWIN POSSIBILE VICE KEAN (E NON SOLO): I DUE HANNO GIÀ GIOCATO IN COPPIA

Oltre al nome di Cristian Shpendi, al momento più una scommessa per il futuro che un’opzione concreta per la stagione in corso, un altro profilo si fa largo per rinforzare l’attacco viola: Dominic Calvert-Lewin. Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina starebbe valutando una formula per portarlo a Firenze già a gennaio, sfruttando il contratto del giocatore, in scadenza a giugno 2025. Un nome nuovo, che potrebbe rimpolpare un reparto offensivo non del tutto completo. Se Kean dovesse fermarsi anche solo per un raffreddore, infatti, la squadra non avrebbe una vera alternativa all’altezza. Kouamé, finora, è stato schierato solo fuori ruolo come prima punta, un adattamento che non convince appieno. Ma l’arrivo dell’attaccante inglese potrebbe rappresentare molto più che una semplice alternativa a Kean.

Esperienza inglese e potenziale in crescita

Calvert-Lewin è un nome noto in Premier League, dove, dal 2016, veste la maglia dell’Everton. Questa stagione è partita sottotono, con appena 2 gol e un assist all’attivo, ma il giocatore resta un profilo di spessore. In Inghilterra si è sempre distinto per il suo gioco centrale, spesso letale in contropiede e nelle transizioni rapide. Caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con il progetto della Fiorentina, una squadra che, dopo gli innesti di De Gea e Gosens, continua a puntare su giocatori di esperienza internazionale. Un altro punto a favore dell’attaccante è l’età: classe 1997, Calvert-Lewin è ancora relativamente giovane e ha potenziali margini di crescita importanti non a caso il suo valore, a prescindere dalla scadenza del contratto, secondo Transfermarkt, è di 22 milioni. L’arrivo dalla Premier League inoltre potrebbe ridurre i tempi di adattamento, grazie a un’esperienza in un campionato di intensità superiore alla Serie A.

Una seconda chance per il duo Kean-Calvert-Lewin?

Potrebbe non essere esclusivamente il futuro prossimo a legare Kean e Calvert-Lewin. Ai tempi dell’Everton, i due infatti erano compagni di reparto, sebbene i ruoli fossero invertiti: Kean spesso riserva di Calvert-Lewin, che godeva di maggiore fiducia da parte degli allenatori. Durante la travagliata stagione 2019/20 dei Toffees, con Marco Silva, Duncan Ferguson e Carlo Ancelotti alternatisi in panchina, si sperimentò più volte un attacco a due punte, con Kean e Calvert-Lewin che si alternavano come riferimento offensivo ma a volte agivano in tandem. Quell’esperimento, che funzionò in diverse occasioni, potrebbe tornare utile anche alla Fiorentina. Se necessario, a partita in corso, i due potrebbero formare una coppia più pesante ed incisiva rispetto a quanto visto finora con Kean e Kouamé durante le emergenze. Non è escluso, inoltre, che Palladino possa adottare un nuovo modulo, magari a due punte con un trequartista a supporto, ampliando le opzioni tattiche della squadra. Solo ipotesi ma che comunque andrebbero ad alimentare lo status di un giocatore che potrebbe non essere “solo” un vice.