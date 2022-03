CALENDARI A CONFRONTO: VIOLA PRONTI A VIVERE UN APRILE CON IL VENTO IN POPPA

Un aprile decisivo, da vivere col vento in poppa e con il piede piantato sull’acceleratore. Quella che è da poco iniziata sarà una sosta decisiva per preparare l’ultima parte di stagione in casa Fiorentina, visto che alla ripresa del campionato i viola dovranno fare i conti con un calendario - sulla carta - decisamente più abbordabile rispetto alle altre tre competitor (Lazio, Atalanta e Roma) che, al pari di Biraghi e compagni, sono ancora in lotta per un posto in Europa. Certo, le variabili sono tante (nel corso del mese di aprile la formazione di Italiano giocherà finalmente il recupero contro l’Udinese e il 19 sarà in campo a Torino per il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus) ma anche per le altre squadre gli impegni extra non mancheranno: la Dea - a sua volta con un turno da recuperare - avrà il doppio turno di Europa League contro il Lipsia, mentre i giallorossi se la vedranno con il Bodø Glimt in Conference. Insomma, motivi per essere ottimisti - anche alla luce dell’ottima prova dei viola a Milano sabato - ce ne sono eccome e anche il calendario, dicevamo, stavolta potrebbe dare una mano alla Fiorentina.

Prendendo infatti in esame solo il mese di aprile - i cui quattro turni devono ancora essere calendarizzati dalla Lega di Serie A - si può osservare come i viola avranno davanti a sé un solo impegno contro una big del campionato (il 10 aprile a Napoli) mentre nelle altre tre domeniche avranno sfide più abbordabili. Volendo assegnare un livello di difficoltà a ogni singola partita (da 1 a 4, in base alla pericolosità dell’avversario), la Fiorentina - ripetiamo, sulla carta - ha davanti a sé il percorso a tappe più facile, visto che oltre agli azzurri di Spalletti affronterà l’Empoli, la Salernitana e il Venezia. Leggermente più complicato il calendario dell’Atalanta, che se la vedrà a sua volta col Napoli ma anche con Sassuolo, Verona e Venezia. Percorso più tosto per la Lazio, travolta nel derby: per gli uomini di Sarri ci saranno Sassuolo, Genoa, Torino e Milan. Decisamente più arduo invece l’aprile della Roma, attesa dagli impegni con Sampdoria, Salernitana ma soprattutto da quelli con Napoli e Inter, in piena lotta per lo scudetto. Lo sprint della Fiorentina verso l'Europa (magari con un Cabral e un Ikoné pienamente inseriti) è pronto a iniziare…

Livello di difficoltà:

* = basso

** = medio

*** = alto

**** = molto alto

3 aprile - 31ª giornata

Fiorentina-Empoli**

Lazio-Sassuolo**

Atalanta-Napoli***

Sampdoria-Roma**

10 aprile - 32ª giornata

Napoli-Fiorentina****

Genoa-Lazio**

Sassuolo-Atalanta***

Roma-Salernitana*

16 aprile - 33ª giornata

Fiorentina-Venezia*

Lazio-Torino**

Atalanta-Hellas Verona**

Napoli-Roma****

24 aprile - 34ª giornata

Salernitana-Fiorentina*

Lazio-Milan****

Venezia-Atalanta*

Inter-Roma***

Livello totale di difficoltà:

Roma: 11*

Lazio: 10*

Atalanta: 9*

Fiorentina: 8*