CAG-ACF 1-0, Rosso ad Odri, Terracciano para il rigore

La partita dell'Unipol Arena si mette ancora più in salita per la Fiorentina, che recrimina per una decisione arbitrale che rischia di affossare il tentativo di rimonta viola. Suun cross sul secondo palo di Pereiro Joao Pedro stacca su Odriozola, che nel contrasto in caduta tocca la palla di mano deviando la conclusione del brasiliano. L'arbitro non ha dubbi e decreta rigore ed espulsione tra le vibranti proteste viola, che contestano la decisione per una spinta dell'attaccante sullo spagnolo. Nessun check e quindi Joao Pedro si presenta dal dischetto ma, come Biraghi nel primo tempo, il brasiliano calcia piuttosto centrale e Terracciano para in due tempi. Fiorentina ancora in partita ma adesso in dieci.