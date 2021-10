CACERES, Il Pelado torna a Firenze da avversario

Domenica pomeriggio il Cagliari fa visita alla Fiorentina per l'incontro della 9^ giornata di Serie A. Tra gli altri temi tra cui è possibile prendere spunto per raccontare l'evento, c'è anche il ritorno a Firenze in vesti di avversario, per la prima volta, di Martin Caceres. El Pelado ("capellone" per gli uruguayani, ndr) peraltro è in buona forma, visto che ha trovato il suo primo gol con la maglia dei sardi proprio nell'ultima partita.

Per l'esperto difensore uruguayano, 35 anni il prossimo 7 aprile, quelle di Firenze sono state due stagioni tutto sommato positive, che l'hanno visto quasi sempre in campo, se non da titolare assoluto almeno da elemento stabile delle rotazioni. In totale 61 presenze tra Serie A e Coppa Italia con 4 gol messi a segno, tra cui da ricordare quello del definitivo 0-3 ai danni della Juventus di Pirlo nella passata stagione, e un assist, oltre che 14 cartellini gialli ed una espulsione per quanto riguarda il lato disciplinare.