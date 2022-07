CABRAL E LO STIMOLO DELLA CONCORRENZA

Si chiude anche il secondo giorno di ritiro a Moena per la Fiorentina, che oggi ha sostenuto due sedute di allenamento: una al mattino e l’altra nel pomeriggio. Durante la seconda sessione, il tecnico Vincenzo Italiano ha scelto di dare maggiore spazio al gioco e meno alla preparazione fisica. I calciatori viola si sono suddivisi inizialmente in tre gruppi per poi concludere in undici contro undici.

Uno dei personaggi che ha spiccato maggiormente è stato Arthur Cabral, che si è reso protagonista con una tripletta dopo il gol siglato in occasione della partitella mattutina. Il brasiliano, d’altronde, è uno dei giocatori da cui la Fiorentina si aspetta di più in vista della prossima stagione, dato anche l’investimento fatto a gennaio. E per ora il classe '98 non manca di concentrazione e concretezza.

Sia l’ex Basilea che Luka Jovic, al momento, si stanno mettendo in mostra facendo intravedere della concorrenza là davanti. Nella giornata di domani avrà luogo tra l’altro un test importante per la Fiorentina contro il Real Vicenza, in cui l’allenatore avrà modo di farsi un’idea in più sullo stato di forma dei suoi attaccanti e in particolare di Cabral dal quale c'è da augurarsi lo stesso cinismo mostrato in allenamento.