C. ITALIA, Napoli aspetta ACF-Benevento poi...

Fiorentina che esordirà questa sera in Coppa Italia contro il Benevento, per i sedicesimi di finale della competizione. Il cammino della squadra di Italiano verso un'eventuale finale però rischia di essere lastricato di ostacoli non da poco: già dopo il Benevento ci sarà il Napoli per gli ottavi di finale. In caso di ulteriore eventuale vittoria, la Fiorentina andrebbe ad affrontare una tra Venezia ed Atalanta per poi in semifinale trovarsi di fronte ad una tra Juventus, Sampdoria, Torino, Sassuolo, Cagliari o Cittadella, con i bianconeri di Torino evidenti favoriti. Un cammino tutt'altro che semplice per la Fiorentina in Coppa Italia, insomma. Ecco il tabellone completo (non aggiornato con i risultati dei sedicesimi):