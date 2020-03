BRANCHINI A FV, Mercato congelato e club in difficoltà

Da agente di giocatori, nell'intervista che Giovanni Branchini ha rilasciato a Firenzeviola.it (LEGGI QUI), non poteva mancare un suo giudizio su come andrà il mercato estivo se la stagione dovesse proseguire fino a giugno: "In chiave mercato la sospensione delle competizioni nel momento chiave della stagione porterà a difficoltà di valutazione. Ovviamente tutti i club che avevano giocatori in osservazione in uscita e in entrata in questo momento si trovano in difficoltà. Questo porterà ad un rallentamento e un congelamento del mercato perché stiamo parlando di un futuro di cui non conosciamo i contorni. Non sappiamo quando si potrà tornare a giocare e alla normalità. Il pensiero di tutti va a questo, il resto verrà di conseguenza".