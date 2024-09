BOVE, Io non sono giovanissimo. La Viola sta crescendo

Oggi, al Viola Park, il nuovo centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha incontrato la stampa. Ha espresso entusiasmo per la nuova avventura, lodando le strutture del club e il calore dei tifosi. Bove ha confermato la sua determinazione a diventare un elemento chiave della squadra e ha parlato del suo percorso, sottolineando l'importanza di giocare in un ambiente competitivo per la sua crescita personale e professionale. Ha anche menzionato l'importanza di imparare dai compagni e la sua ambizione di raggiungere la nazionale maggiore. (Leggi qui l'intervista completa)