BONAVENTURA, Tentativo della Juve prima di Alcaraz

© foto di Federico De Luca

Prima di prendere in prestito dal Southampton Carlos Alcaraz, la Juventus - scriveva oggi TMW - aveva formulato un'offerta da tre milioni di euro per provare ad acquistare Giacomo Bonaventura dalla Fiorentina, in scadenza ancora per poco visto che, molto presto, scatterà l'opzione anche per il prossimo anno. L'accordo in corso tra Bonaventura e la Fiorentina prevede la proroga dell'accordo per la stagione 2024/25 al raggiungimento del 70% delle presenze.

