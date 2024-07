BOLTON-FIORENTINA, A Brekalo risponde Adeboyejo: 1-1 e tensione finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina non va oltre l'1-1 nella prima amichevole inglese contro il Bolton al Community Stadium, in un clima che alla fine del match è diventato infuocato con qualche accenno di rissa soprattutto dopo un duro intervento su Kean. In rete per i viola Brekalo, bravo a sfruttare una bella azione di Caprini, nel secondo tempo un'uscita avventata di Terracciano consente ad Adeboyejo di pareggiare i conti. Peril resto traversa clamorosa colpita nel primo tempo da Lolos, per il Bolton, mentre Kean è protagonista per un palo a tu per tu con il portiere avversario da posizione defilata. Domani la seconda sfida della tournée in Inghilterra per la Fiorentina, attesa dal Preston.