BOGDANI A FV, Gobbi meglio di tutti. Su Italiano...

"Al primo posto metto Massimo Gobbi, che ha smesso di giocare solo due anni fa. Ma come lui anche Dainelli, Donadel e Montolivo mi sono parsi in ottima forma. Li ho sentiti raccontare tanti aneddoti su Firenze e quello spogliatoio magico che ha più volte centrato traguardi europei...". A raccontarlo in esclusiva a FirenzeViola.it è stato ieri Erjon Bogdani, compagno di Mutu al Cesena e presente a Cluj per l'addio del fantasista rumeno al calcio giocato.

Poi ha risposto anche ad una domanda su Italiano: "Forse in pochi si rendono davvero conto del lavoro straordinario che ha fatto: basti pensare a come Vincenzo è stato bravo nel sostituire Vlahovic a gennaio. Gli è bastato poco per compattare lo spogliatoio e trovare nuove energie per centrare il traguardo europeo".

