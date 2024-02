BNKR44, A Sanremo con la Fiorentina nel cuore: la storia

Fonte: G.A. Galassi

Lo dissero a novembre all'amichevole di beneficenza ad Empoli per raccogliere fondi per gli alluvionati, l'hanno ripetuto anche nell'ultima notte del Festival della Canzone Italiana: "È più emozionante giocare con Batistuta che andare a Sanremo". I BNKR44, pronunciato "Bunker Quarantaquattro", non hanno conquistato il gradimento del televoto e della giuria della kermesse conclusa ieri sera (si sono classificati 28esimi su 30) ma hanno certamente conquistato il cuore di tanti tifosi viola che sui social hanno supportato il gruppo empolese con la fede viola.

Dalla presentazione il primo giorno con una felpa vintage della Fiorentina da parte di un membro all'aver urlato "Forza viola, un bacio alla Fiesole!" dopo la loro ultima esibizione ieri notte, i cinque ragazzi protagonisti con la loro "Governo Punk" non avranno vinto il Festival ma hanno sicuramente attirato l'attenzione di tutti i tifosi viola che si sono goduti almeno un "Forza viola" urlato dal palco ogni sera.