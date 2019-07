BIRAGHI, PRADÈ MI HA DETTO CHE FACCIO PARTE DEL PROGETTO. SU CHIESA E IL RIENTRO...

Allenamento mattutino per la Fiorentina finito qualche minuto fa. Oggi in conferenza stampa parla il terzino sinistro viola Cristiano Biraghi. Queste le sue parole:

Hai parlato con il mister? "Si ci ho parlato. Mi sto concentrando tanto sul recupero col ginocchio. Ho parlato con il direttore e mi ha detto che faccio parte del progetto. L'anno scorso rifiutai il Milan, voglio solo le cose fatte bene e i progetti interessanti. In testa ho solo il ginocchio, voglio recuperare perché mi manca il campo. La mia famiglia sta bene a Firenze e io lo stesso".

Cosa ti colpisce del progetto viola? Lo vedevo anche prima un progetto serio. C'è molto più entusiasmo. E' una buona base per partire. Ci sarà da formare una squadra. Noi che siamo qui stiamo lavorando, vedo il gruppo e vedo molto entusiasmo. Quello che si era un po' perso alla fine dell'anno scorso".

Cosa dirai ai giovani e a chi arriverà? "L'anno scorso quando le cose andavano male abbiamo cercato di capire quale era il problema. La sconfitta in Coppa Italia ci ha fatto male. Quest'anno sarà l'anno zero, ci teniamo dentro il senso di rivalsa. Dobbiamo ripartire e la cosa importante per quelli che arrivano è calarsi subito nella realtà. La nostra è una squadra che suda la maglia e che rappresenta la città".

Su Federico Chiesa: "E' un giocatore importante per noi. Non l'ho più sentito dalla Nazionale. E' ambito da squadre di livello internazionale. Farà la sua scelta nella massima correttezza nei confronti di tutti. Sarei contento se rimasse con noi",

Il rientro? "Penso di rientrare in gruppo giovedì. Non ho perso tanto di preparazione. Ho perso ma relativamente perché mi sto allenando dall'8 di giugno. Quando torniamo dall'America la condizione sarà ottimale. Lo staff ha fatto un gran lavoro e li ringrazio. Abbiamo uno staff medico invidiabile".

Quale modulo preferisci? Non ho un modulo preferito. Resto un giocatore di fascia".