BENEVENTO-FIORENTINA, Poker vitale: 1-4, salvezza più vicina

Successo di fondamentale importanza per la Fiorentina che nel secondo anticipo del sabato della 27a giornata di Serie A si impone per 4-1 sul Benevento al “Vigorito” ottenendo la sua seconda vittoria in trasferta in questa stagione e andando a +3 proprio sui campani e lo Spezia, che ieri ha perso a Bergamo, per ciò che riguarda la lotta salvezza. Adesso la squadra di Prandelli è in vantaggio negli scontri diretti con i giallorossi, i liguri, il Cagliari (ma manca la gara di ritorno) e il Torino.

La Viola parte forte e già nel primo tempo riesce a blindare il successo con la tripletta di Vlahovic che colpisce tre volte, ovvero al 9’ (su inserimento dalla sinistra di Eysseric e palla deviata), al 26’ (dopo una corta respinta di Montipò dopo un colpo di testa di Caceres) e poi al 46’ con una splendida conclusione a giro dalla distanza che finisce all’incrocio dei pali. Il Benevento si fa vedere solo al 31’ con un colpo di tacco di Gaich ben parata da Dragowski.

Nella ripresa il Benevento parte forte e già dopo 11’ riapre la gara con Ionita di testa sugli sviluppi di un corner: da quel momento la Viola va in sofferenza e sfiora la beffa poco dopo con un tiro di Caprari che finisce alto sopra la traversa dopo una deviazione di Dragowksi e anche quando con un tocco di mano in area Caceres colpisce il pallone. La Fiorentina però tiene duro e nel finale trova il gol del 4-1 con Eysseric che con un pallonetto fa secco Montipò. Successo fondamentale per la Fiorentina, che dunque torna a respirare dopo la grande paura di domenica.