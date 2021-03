BENEVENTO-FIORENTINA 1-4, Rivivi il LIVE di FV!

19.52 - Trascinata da un primo tempo devastante di Dusan Vlahovic, la Fiorentina torna alla vittoria e trova la sua seconda in trasferta in stagione. Per Prandelli un grande sospiro di sollievo, visto che in un colpo solo può staccare almeno un paio di squadre.

90' +3' - E FINISCE QUA! La Fiorentina esce dal Vigorito con 3 punti fondamentali per la corsa salvezza.

90' - Assegnati 3 miinuti di recupero.

90' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Quarta e Ribery, dentro Montiel e Maxi Olivera.

88' - Improta non riesce a calciare da dentro l'area di rigore, si salva la Fiorentina che comunque sta gestendo questo finale.

85' - Cambio nel Benevento: fuori Caprari, dentro Foulon.

85' - Fiorentina che adesso sta riuscendo in quello che invece non riusciva ad inizio secondo tempo: far girare la palla e perdere tempo.

82' - Giallo ad Improta che mette le mani addosso a Venuti per fermare una combinazione.

78' - Triplo cambio invece nella Fiorentina: fuori Bonaventura, Vlahovic ed Eysseric, dentro Callejon, Kouame e Borja Valero.

77' - Doppio cambio nel Benevento: fuori Ionita e Gaich, dentro Tello e Sau.

76' - Giallo per Schiattarella che nell'occasione del gol ha rifilato un cazzotto in faccia a Venuti. Intervento da arancione, l'arbitro sceglie di essere benevolo.

75' - La Fiorentina riesce a trovare un gol fondamentale! Venuti guadagna palla su Schiattarella, Ribery parte in contropiede e serve Eysseric, che a tu per tu con Montipò segna con un tocco sotto. Respira la Fiorentina!

75' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! EYSSERIC FA L'1-4!!

73' - Eysseric bravissimo a coprire su Caprari in un uno-contro-uno in area, su un'azione partita da un tocco sbagliato di Ribery che in area prova il passaggio invece di tirare.

71' - Vlahovic! Stavolta non sfrutta bene l'occasione il serbo, che si ritrova palla tutto solo in area. Invece di calciare subito con il destro però strozza il sinistro e calcia fuori.

70' - Azione prolungata del Benevento che termina con un fuorigioco fischiato ad Insigne. Ma sarà dura arrivare al 90' così per la Fiorentina.

69' - Altro cambio nel Benevento: esce Hetemaj, entra Lapadula.

67' - Eysseric! Bella giocata del francese che si libera in area e calcia con il sinistro: murato, ma almeno la Fiorentina si fa vedere di nuovo in avanti.

64' - Attimi di panico con il VAR che controlla un tocco di mano in area di Caceres. Dopo un minuto di valutazione, si prosegue senza penalty.

62' - Caprari! Salva Dragowski! Ma la Fiorentina è in bambola... Caprari salta tutti e calcia da due passi, salva Dragowski con una bella parta.

61' - Fiorentina in estrema difficoltà, con Gaich che da due passi non riesce a colpire il pallone. Palla che termina dalla parte opposta, ma che brivido.

59' - Hetemaj! Colpisce tutto solo in area, ma spara alto. Fiorentina però in evidente difficoltà.

57' - Prova a farsi vedere dalla parte opposta la Fiorentina, con Caceres che però liscia un tiro al volo dal limite.

56' - GOL DEL BENEVENTO! Ionita colpisce di testa sul secondo corner, sovrasta Caceres e Pezzella e accorcia le distanze.

55' - È Insigne a colpire sul primo palo, ma Pulgar alza ancora in corner.

55' - Continua a spingere però il Benevento, con Improta che guadagna un corner dalla destra.

54' - Allontana con qualche brivido la Fiorentina.

53' - Vlahovic rientra in difesa e aiuta i compagni su Caprari, che poi però è toccato fallosamente da Caceres in scivolata. Punizione Benevento.

51' - Caprari si libera in area e calcia, ma viene murato da Milenkovic.

50' - Soffre la Fiorentina in questo inizio di secondo tempo, soprattutto perché non riesce a tenere a lungo il pallone. Il Benevento sta provando il tutto per tutto.

48' - Insigne! Stavolta il tiro è pericolosissimo e termina ad un soffio a lato della porta di Dragowski. Tira un sospiro di sollievo la Fiorentina.

46' - Subito pericoloso Insigne con un tiro strozzato, che termina lentamente tra le braccia di Dragowski.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nel Benevento: fuori Viola, dentro Insigne.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-3.

45' +1' - Una rete PAZZESCA di Vlahovic! Copre palla da attaccante vero su Glik, si libera al limite dell'area e scocca un sinistro che termina all'angolino. Primo tempo sontuoso dell'attaccante serbo! E la Fiorentina è sul 3-0!

45' +1' - GOOOOOOLLL!!! CHE GOL HA FATTO VLAHOVIC!!!!

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

44' - Barba fa un po' di scena dopo un contatto con Martinez Quarta. L'arbitro non gli fischia fallo e lui resta a terra, con il pallone che viene messo fuori per far riprendere il difensore del Benevento.

43' - Giallo per Pulgar che entra in ritardo su Caprari. Ammonizione severa che fa il paio con quella assegnata in precedenza a Glik.

42' - Glik! Di testa anticipa Venuti ma colpisce da posizione defilata e male: palla fuori.

41' - Continua sulla stessa falsariga la partita, Benevento che attacca con la forza dei nervi, Fiorentina chiusa nella propria metà campo.

38' - Il Benevento però ha preso il controllo del gioco in questo momento. Si lotta su ogni pallone, Fiorentina un po' in difficoltà.

36' - Giallo per Glik, che ferma con le cattive Bonaventura bravissimo ad addomesticare un pallone difficile.

36' - Doppio corner pericoloso del Benevento, coperto però bene dalla difesa viola.

34' - Pezzella salva su Gaich, dopo un regalo di Martinez Quarta all'attaccante del Benevento. In area Pezzella riesce a chiudere.

33' - Stavolta non riesce a tirare Vlahovic, dopo un bello stop con il petto in area su cross di Bonaventura. Chiude Improta.

30' - Occasionissima per Gaich! Pezzella buca completamente l'intervento e Gaich si trova a tu per tu con Dragowski spalle alla porta: tacco sul quale si oppone il portiere viola. Ma che rischio per la Fiorentina!

29' - Ribery continua a disegnare calcio: si libera sulla trequarti e serve Bonaventura, che però sbaglia il cross. Ma FR7 fin qui sta trascinando la Fiorentina.

28' - Benevento che prova a riversarsi in avanti, ma viene fermato da un bell'intervento di Martinez Quarta. Fiorentina impeccabile in questa prima mezz'ora.

26' - Schema su calcio d'angolo, con Eysseric che crossa da dietro. Montipò salva su Caceres ma poi è Vlahovic il primo ad avventarsi sul pallone e ribadire in rete. Doppio vantaggio Fiorentina!

26' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!! ANCORA DUSAAAAAN!!

25' - Ribery sempre molto attivo crea due occasioni da gol in area. Prima Eysseric la passa invece di tirare, poi Caceres guadagna corner.

23' - Calcio di punizione pericoloso di Viola, direttamente tra le braccia di Dragowski. Poi il polacco vuole rilanciare ma viene trattenuto da Gaich.

21' - Buona ripartenza sull'asse Ribery-Vlahovic: il francese lancia l'attaccante serbo che rimette in mezzo un cross basso, allontanato dal Benevento.

18' - Caceres calcia bene dal limite dell'area con il destro, ma Tuia si oppone. Sta giocando bene però la Fiorentina.

15' - Vlahovic prezioso anche in difesa, allontana di testa un pericoloso corner.

13' - Martinez Quarta ad un passo dal gol! Si fa tutto il campo e serve Venuti sulla sinistra: cross ancora per l'argentino che a centro area stoppa con il petto e poi calcia incredibilmente alto! Ma sulla sinistra la Fiorentina trova ampi spazi.

12' - Il Benevento ora prova a farsi vedere nella metà campo viola, anche se per ora la difesa della Fiorentina sta chiudendo bene gli spazi.

9' - Appena rientrato Ribery spacca in due la difesa e serve Eysseric sulla sinistra. Il francese mette in mezzo un pallone basso per Vlahovic, tutto solo davanti a Montipò: per il 2000 è un gioco da ragazzi fare gol da due passi. Fiorentina in vantaggio!

9' - GOOOOOOLLL!! GOOOLLL!!! SEGNA VLAHOVIC!

7' - Botta presa là dove non batte il sole da Ribery, bravo a coprire un cross. Il francese resta a terra e necessita l'intervento dello staff medico.

4' - Tiro-cross insidioso di Caprari dalla sinistra: palla a giro controllata da Dragowski mentre termina sul fondo.

1' - Buona azione sulla sinistra della Fiorentina, con Eysseric che libera Ribery: il cross del francese allontanato dalla difesa del Benevento.

0' - SI PARTE! Calcio d'inizio dato dalla Fiorentina, oggi in divisa bianca. Consueto completo giallorosso invece per il Benevento.

17.57 - Squadre che entrano in campo in questo momento, precedute dallo staff arbitrale. Ancora qualche istante e prenderà il via la partita.

Una Fiorentina ferita arriva ad una partita delicatissima per la corsa salvezza. Prandelli si gioca tanto del futuro suo e della squadra viola, in una sfida che a Benevento si prospetta infuocata. La squadra di Inzaghi invece può dirsi soddisfatta di arrivare a questa partita appaiata a quella viola, con la voglia ancora di stupire. Manca poco al calcio d'inizio della sfida del Vigorito: restate con FirenzeViola.it per il racconto della partita!

Queste le formazioni ufficiali:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola (c); Ionita, Caprari; Gaich.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (c), Quarta; Caceres, Pulgar, Bonaventura, Venuti; Eysseric, Ribery; Vlahovic.