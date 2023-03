"BENEDETTE ROTAZIONI". FOCUS SULLA DISTRIBUZIONE DEI MINUTI IN CAMPO

FirenzeViola.it

"Siamo stanchi e dovremo fare delle scelte per mettere in campo chi sarà in condizioni migliori", dice Vincenzo Italiano nelle consuete parole alla vigilia della partita contro il Lecce che chiuderà un primo ciclo di fuoco prima della pausa. Al Franchi si prepara a tornare in campo un vecchio conoscente di casa viola come il turnover, per poter garantire l'intensità di cui ha bisogno il tecnico viola per il suo gioco.

Per mettere in campo "turnover", Italiano fa affidamento sulle rotazioni che spera possano aver garantito la necessaria freschezza per proseguire nel momento d'oro. Con ponderate scelte durante tutta la stagione, ma in particolare negli ultimi mesi, lo staff viola ha gestito i suoi calciatori e la distribuzione dei minuti in campo lo dimostra.

Dietro a Terracciano e Biraghi, i giocatori più impiegati in stagione con il portiere ad un passo dai 2000 minuti ed il capitano che sta per arrivare ai 1900, sono tanti i giocatori attorno ai 1500 minuti stagionali. Dodo è al terzo posto, dietro di lui Amrabat e via via gli altri fino ad Arthur Cabral che deve ancora raggiungere i 1000 minuti. Fanalino di coda Brekalo, che magari proprio contro il Lecce potrebbe giocare la sua prima partita da titolare.

Ecco la classifica completa dei minuti dei giocatori della Fiorentina impiegati da Italiano (fonte: WhoScored.com):

Pietro Terracciano 1980 minuti

Cristiano Biraghi 1895

Dodo 1578

Sofyan Amrabat 1574

Giacomo Bonaventura 1556

Lucas Martinez Quarta 1541

Jonathan Ikoné 1509

Nikola Milenkovic 1506

Christian Kouame 1444

Igor 1364

Rolando Mandragora 1269

Antonin Barak 1237

Luka Jovic 1161

Arthur Cabral 907

Riccardo Saponara 843

Nicolas Gonzalez 820

Lorenzo Venuti 614'

Alfred Duncan 609'

Aleksa Terzic 498'

Riccardo Sottil 436'

Youssef Maleh* 299'

Luca Ranieri 282'

Pierluigi Gollini* 270'

Gaetano Castrovilli 117'

Alessandro Bianco 113'

Marco Benassi* 93'

Salvatore Sirigu 90'

Josip Brekalo 63'

Szymon Zurkowski* 30'

*= non più giocatore della Fiorentina