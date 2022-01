BENASSI, Già esordio all'Empoli e giallo dopo 180"

Subito esordio con la maglia dell’Empoli per l’ex centrocampista della Fiorentina Marco Benassi: l’ex Toro, recentemente guarito dal Covid, è entrato all’80’ minuto nel corso del match tra gli azzurri e la Roma al Castellani, prendendo il posto di un altro ex viola come Bandinelli. Il mediano ha giocato così i suoi primi 10’ con l’Empoli rimediando dopo soli 180” dal suo ingresso in campo un cartellino giallo. Per il resto nient’altro da segnalare nella sua partita.