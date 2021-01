BENASSI, Dietrofront: probabile resti a Verona

Il futuro prossimo di Marco Benassi è ancora da decidere. Trasferitosi all'Hellas Verona in prestito la scorsa estate, complici gli infortuni non è mai riuscito ad essere a disposizione di Ivan Juric e per questo Fiorentina ed Hellas stanno discutendo se proseguire con il prestito oppure no. Radiomercato lo dava in probabile ritorno a Firenze, in cerca presumibilmente di altre destinazioni ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it le società sono in fase di discussione, con il futuro del centrocampista che però sembra essere più in Veneto che in Toscana. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.