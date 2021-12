BENASSI, BENEVENTO BELLA OCCASIONE, MA A GENNAIO PUÒ PARTIRE. IL PARMA...

Domani sera la Fiorentina è pronta a sfidare il Benevento in Coppa Italia. Una gara molto importante per Vincenzo Italiano ma che può anche dare al mister la possibilità di far rifiatare qualche giocatore e allo stesso tempo mettere minuti sulle gambe a chi, almeno per il momento, ha trovato meno posto. Tra questi spicca il nome del centrocampista gigliato Marco Benassi, ormai fuori dal campo da diverso tempo.

L'ultima comparsa in campo risale al 27 ottobre, quando subentrò per 13 minuti nella sconfitta contro la Lazio. Da allora l'ex centrocampista ha avuto anche un problema fisico alla schiena che lo ha dovuto tenere fuori dai giochi per circa due settimane ma dal quale è guarito già da una ventina di giorni. Le presenze quest'anno sono appena sei in campionato e una in Coppa Italia, ma su sette partite solo in una Benassi è partito da titolare, contro l'Inter da terzino destro. Numeri non entusiasmanti considerando che nella stagione 2020-2021 l'ex capitano del Torino, in prestito all'Hellas Verona, non è mai sceso in campo neanche per un minuto per via di alcuni problemi fisici.

La partita contro i campani potrebbe essere un'occasione importante per il classe '94 per provare a conquistare posti nelle gerarchie del centrocampo di mister Italiano. Anche se, vista anche la folta concorrenza, è molto probabile una partenza di Benassi durante il prossimo mercato di riparazione. In Serie A c'è stato qualche timido sondaggio, Genoa su tutti, mentre in Serie B l'ex viola Iachini lo riabbraccerebbe molto volentieri nel suo Parma. L'eventuale retrocessione di categoria, però, non entusiasma granché il calciatore. La formula più probabile di una sua partenza potrebbe essere quella del prestito secco di sei mesi anche perché l'ex talento dell'Italia Under 21 ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina poco più di un anno fa fino al 2024.