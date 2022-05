BENASSI, A Moena si gioca il futuro: e il mercato...

Uno dei temi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato il focus dedicato dalla nostra redazione a Marco Benassi: il centrocampista si ritroverà insieme al resto della squadra il 5 luglio e con ogni probabilità partirà per Moena pronto per giocarsi le sue carte e convincere Italiano a credere in lui per il centrocampo del prossimo anno. Il contratto del classe ‘94 è in scadenza nel giugno del 2024, per questo non c’è nessuna fretta, anche se la volontà del calciatore è quella di poter giocare più minuti possibili e richieste in Serie A per lui non mancano.

