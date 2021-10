BELOTTI, VIOLA RESTANO VIGILI MA OCCHIO AL MILAN

Le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in merito al mancato accordo tra la società gigliata e l'entourage di Dusan Vlahovic sul rinnovo di contratto sono state un vero e proprio terremoto nel mondo viola. Proprio per questo la dirigenza sarebbe già al lavoro per trovare un degno sostituto dell'attaccante serbo. I nomi accostati alla Fiorentina sono tanti da Cabral a Jovic, anche se la pista più calda sembra essere quella che porta ad Andea Belotti.

Il futuro dell'attaccante granata sembra essere sempre più in bilico. Belotti si avvia allo svincolo dal Torino e rappresenta un possibile affare per i viola che lo avevano già sondato ai tempi di Iachini. Il presidente del Toro, Urbano Cairo, avrebbe intenzione di venderlo, con il direttore sportivo Vagnati disposto ad ascoltare le offerte che perverranno in sede di mercato già nel mese di gennaio.

La Fiorentina monitora con attenzione la situazione del centravanti granata che, per adesso, continua a non prolungare, convinta di avere gli argomenti giusti per fargli vestire la maglia gigliata. Su tutti, l'allenatore e il presidente, oltre a una piazza appassionata. Un ostacolo non da poco, però, resta il Milan. Addirittura sarebbero stati avviati i primi contatti per il Gallo con i rossoneri che, dopo alcuni approcci informali qualche mese fa, lo hanno messo nel mirino. Concorrenza dunque per la Fiorentina che rimane vigile osserva interessata gli sviluppi di un’eventuale trattativa.