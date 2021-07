BELDÌ, L'ultima a FV: "Inno di Parigi 900 volte in tv"

Una delle ultime volte che Paolo Beldì, scomparso all'improvviso questa notte a soli 67 anni, aveva parlato ai microfoni di Firenzeviola.it lo aveva fatto nel ricordo di un altro grande tifoso della Fiorentina, ovvero Narciso Parigi, storico cantante che ha dato la sua voce alla "Canzone Viola". Quando venne a mancare la "voce della Fiorentina", Beldì si era pronunciato così: "Avrò messo l'inno della Fiorentina di Narciso oltre novecento volte in diretta, e di questo ne sono orgoglioso. Non è una cifra a caso: recentemente ho rivisto il numero esatto, son state davvero più di novecento. Narciso era una persona squisita, d'altri tempi come non ce ne sono più. Aveva una grande bontà d'animo ed era pieno di gioia".

