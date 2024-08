BATURINA, Chi è il talento croato che puntano i viola

FirenzeViola.it

L'ultimo succoso nome uscito in questi giorni in ottica Fiorentina è quello di Martin Baturina, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria rilanciato da Sky Sport. Un giocatore sulla bocca di tanti club in giro per l'Europa, che la dirigenza viola vorrebbe provare a portare alla corte di Palladino in queste ore di mercato per regalarsi un colpo che potrebbe far sognare i tifosi.

Chi è Baturina

Nato e cresciuto in Croazia, è stato l'Hajduk Spalato il primo club a scoprirlo da giovanissimo prima del trasferimento all'altra squadra della cittadina croata, l'RNK Spalato e soprattutto del passaggio alla Dinamo Zagabria che poi lo ha lanciato nel grande calcio. Il club non ha intenzione di vendere il suo miglior talento che proprio oggi si giocherà l'accesso ai gironi di Champions League partendo dal 3-0 a favore nell'andata contro il Qarabag. Baturina nonostante la giovane età ha già 4 partite all'attivo con la Nazionale maggiore e anche per questo la Dinamo non ha intenzione di abbassare le sue pretese da almeno 20 milioni di euro. Alto 1,72, è un trequartista di piede destro e anche il fratello Roko è arrivato nel grande calcio giocando nel Gil Vicente. Per la Fiorentina sarebbe un colpo di prospettiva ma anche per il presente, pur andando a rimpinguare un reparto ben fornito con i vari Colpani, Gudmundsson, Kouame, Sottil e ad oggi anche Ikoné, Barak, Brekalo e Sabiri.