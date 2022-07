BASSI A FV, Gerarchie in porta? Gollini davanti

Nell'intervista rilasciata ieri a FirenzeViola.it, l'ex portiere Davide Bassi ha detto la sua sulla rivalità tra i pali della Fiorentina tra Pierluigi Gollini e Pietro Terracciano: "Leggo in giro che nessuno sarà in vantaggio sull'altro ma secondo il mio modesto parere Gollini parte un po' avanti rispetto all'ex Empoli, sia per l'esperienza che per quello che ha fatto vedere in questi ultimi anni. Ovviamente l'ultima parola la avrà il campo".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE.