BASI SOLIDE

In attesa della gara di sabato al Mapei contro il Sassuolo, la Fiorentina si gode una classifica davvero ottima e soprattutto insperata che, in caso di vittoria del recupero contro l'Udinese, la proietterebbe a -2 dal quarto posto e da una storica qualificazione in Champions. Grandissimi meriti dei risultati ottenuti vanno attribuiti ai calciatori e alla società, ma probabilmente l'artefice principale di questo successo, perché di ciò bisogna parlare vedendo l'andamento delle precedenti stagioni, è Vincenzo Italiano. Il tecnico viola ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023, ma le tempistiche contano ben poco. Quello che è importante è che l'allenatore sia convinto e coinvolto al 100% nel club.

Ormai nel calcio si sa, i più bravi sono attenzionati sempre dai migliori e non sarebbe sorprendente se Italiano cominciasse ad interessare a qualche società con ambizioni importanti. In questo senso però, le parole dell'ex Spezia ai canali ufficiali della Fiorentina hanno rassicurato i tifosi, visto che ha elogiato il gruppo di lavoro ("affiatato e che mi ha dato tante soddisfazioni"), ma soprattutto ha sposato a pieno la causa viola ("ho trovato qualcosa che mi porta a dare qualcosa in più ogni giorno") ed ha ammesso di essere davvero felice a Firenze ("abbiamo ricreato l'entusiasmo che cercavamo"). Il rinnovo di contratto ancora non è ufficialmente arrivato, ma le basi per vedere Italiano a lungo sulla panchina della Fiorentina ci sono tutte.