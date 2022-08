BARONE, Un'ultima offerta per Milenkovic ieri sera

Una delle notizie che oggi ha avuto più risalto sulle pagine di Firenzeviola.it è stata quella legata al rinnovo di Nikola Milenkovic, che oggi alla presenza del dg della Fiorentina Joe Barone ha siglato fino al 2027 il suo prolungamento coi viola. Ecco le parole più interessanti del direttore generale: "Il patron teneva tanto a questo momento: ci vogliono sempre due persone per trattare, abbiamo lavorato con Nikola che ci ha creduto tanto. Ci sono state tante squadre su di lui, anche che giocano in Champions League. Anche ieri sera si è presentata con una nuova offerta un'altra squadra, ma abbiamo rifiutato sia noi che il giocatore. Questo fa vedere serietà e percorso di Nikola Milenkovic, che ha nel dna la Fiorentina. Voglio tornare alla scorsa stagione: la Fiorentina ha precisato un'identità, uno stile, un modo di giocare. E oggi siamo qui per continuare il percorso iniziato l'anno scorso, e avere Nikola con noi significa tanto in fatto di continuità e di futuro".

