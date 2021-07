BARONE-GATTUSO, Botta e risposta su caso Mendes

Uno dei temi che oggi ha maggiormente catturato l'attenzione dei nostri lettori è il botta-a-risposta, seppur a distanza e con le sviate di rito per via della clausola di riservatezza, tra Gennaro Gattuso e Joe Barone. Alle dichiarazioni dell'allenatore ai taccuini di Repubblica, in cui ha asserito di non aver mai conosciuto Commisso, è seguita la risposta del dg gigliato in cui sottolinea la stranezza del ruolo di Mendes, definito da Gattuso un amico.