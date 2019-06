BAGNI DI FOLLA E NUOVE IDEE: COMMISSO VEDE I DIPENDENTI

La prima giornata di Rocco Commisso a Firenze è stata un immenso bagno di folla. All’aeroporto di Peretola, dove è atterrato poco dopo le 15 con un volo privato ed è stato accolto da oltre 20 tifosi che per primi gli hanno potuto tributare l’abbraccio della città, per le vie del centro e perfino a Palazzo Vecchio, dove in tanti hanno chiesto al magnate italo-americano un autografo o un semplice selfie. Tra gli episodi più particolari, la visita che il Viola Club 7Bello ha fatto a Commisso davanti al suo hotel: sia i ragazzi della Fiesole sia il nuovo proprietario viola sono accomunati dalla passione per Kurt Hamrin, che con quella magica maglia numero 7 ha segnato un pezzo di storia viola e non solo.

“Credetemi, spenderà tanti soldi per la Fiorentina” sussurra un uomo del suo entourage, volato in Toscana dopo il tanto atteso closing a Milano che ha messo la parola fine su una trattativa lampo che ha fatto terminare la gestione Della Valle dopo 17 anni. Adesso il programma per Commisso è ben definito: oggi è in programma la visita allo stadio e al centro sportivo per conoscere tutti i dipendenti della società (circa 300) e poi - dopo la conferenza stampa di presentazione e l’abbraccio del Franchi - altri tre giorni a Firenze dove inizierà a lavorare per stabilire i nomi della sua nuova squadra di lavoro: dal suo CEO al direttore sportivo, passando ovviamente per l’allenatore, visto che il futuro di Vincenzo Montella è quanto mai in dubbio. La nuova era Viola a stelle e strisce è pronta a partire.