AVV. ALFANO A FV, Giusto dire basta alla stagione

L’avvocato di Firenze, Mattia Alfano, è intervenuto ieri ai microfoni di FirenzeViola.it trattando i temi più attuali, tra cui la miglior soluzione a suo avviso per salvare il campionato e ripartire in modo regolare per la stagione 2020/21: "Innanzi tutto come hanno fatto alte federazioni, assegnerei lo scudetto a chi in questo periodo ha vinto davvero, ovvero medici e infermieri. Ma al di là di questo, credo che sia giusto tracciare una linea, dire basta a questa stagione e ripartire in estate. L’altra possibilità, a mio avviso più remota, è che gli atleti dopo Pasqua possano riprendere ad allenarsi e a metà maggio possa riprendere il campionato per concludersi, come dicevo, entro il 30 giugno".

