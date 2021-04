AURELIANO, Prima coi viola. Quei 4 gol annullati...

A dirigere la sfida di domani tra Sassuolo e Fiorentina (calcio d’inizio alle ore 18) un sarà un arbitro al debutto coi viola: Gianluca Aureliano, 41 anni, arbitrerà la Fiorentina per la prima volta in Serie A. Il fischietto bolognese è impiegato prevalentemente in Serie B, tant’è che questa sarà la sua quinta gara di A di quest’anno: nonostante abbia debuttato in massima serie nella stagione 2013/14, Aureliano non ha mai superato le 4 direzioni in un singolo campionato di A, per un totale di 14 presenze in 8 anni.

Nelle precedenti presenze in questo campionato (l’ultima a febbraio in un Benevento-Sampdoria terminato 1-1) Aureliano si è distinto per un ampio uso del cartellino giallo (22 ammonizioni in 4 incontri), pur non avendo mai estratto un rosso. Spesso usato in sala Var, il bolognese ha incrociato i viola proprio da addetto al Var in occasione di Roma-Fiorentina del novembre 2020 (ultima sconfitta del primo ciclo Iachini). Per quanto riguarda i precedenti col Sassuolo, gli emiliani si ricordano bene di Aureliano: nel secondo dei due incroci (il primo nel 2018, vittoria esterna del Sassuolo col Chievo) fu lui infatti nel luglio 2020 ad annullare 4 gol ad i neroverdi in un match al San Paolo finito 2-0 per il Napoli. Il fischietto bolognese sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Prenna, il quarto uomo sarà Maresca mentre il Var sarà affidato a Pairetto (Avar Galetto).