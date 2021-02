ATZORI A FV, Domenica potrebbe venir fuori di tutto

Intervistato ieri da FirenzeViola.it (QUI le sue parole), l'allenatore Gianluca Atzori ha parlato della partita di domenica tra Sampdoria e Fiorentina: “La Fiorentina mai come quest’anno è in difficoltà. Le ho visto fare delle partite fantastiche, altre disastrose. È una squadra non costante. Potrebbe venir fuori di tutto: una gara complicata per la Sampdoria, ma eventualmente anche agevole”.