ATTESE E RICOMPENSE

L’attesa potrebbe essere ricompensata a breve. Il giorno in cui Torreira è in gruppo la Fiorentina è ancora al lavoro sul mercato, e qualche metro più indietro sembra tutto apparecchiato per l’arrivo di un nuovo terzino destro chiamato a prendere il posto di Lirola. Alvaro Odriozola era il profilo individuato, anche più di Celik del Lilla, adesso che il prestito con il Real è pressoché concordato e che il calciatore ha dato il suo assenso il reparto sembra a posto.

Non resta allora che concentrarsi su un attacco nel quale le intenzioni sono a dir poco intriganti, almeno se davvero i viola dovessero riuscire a soddisfare Italiano con un nome del calibro di Berardi. Il campione d’Europa con la maglia azzurra è profilo di quelli in grado di accendere fantasie importanti, ma proprio per questo ancor prima della valutazione milionaria ribadita dal Sassuolo i viola dovranno guardarsi dalla concorrenza forte di quell’Atalanta interessata anche ad Amrabat.

Ed è anche per questo che alcune delle alternative a Berardi continuano a essere di massima attualità, come Riccardo Orsolini la cui esperienza al Bologna sembra al capolinea o quel Junior Messias che piace tanto anche ai prossimi avversari in campionato, il Torino di Juric. Tre nomi ai quali aggiungere anche Plata dello Sporting Lisbona e chissà chi altro, conferma di come ancora molto possa avvenire in un calciomercato in cui la Fiorentina aprirà anche a qualche cessione come potrebbe avvenire con Amrabat o con Duncan. Il rush finale, da qui a martedì e con l’esordio casalingo a corredo, può riservare più di una sorpresa.