ATTACCO, Viola senza bomber: il record negativo

Che l'attacco della Fiorentina stia vivendo un momento di magra lo testimoniano i numeri che abbiamo analizzato nelle ultime ore. In stagione, in 14 gare giocate, nella metà dei casi (7 volte) i viola non sono riusciti a segnare; è successo anche ieri, nella batosta interna contro la Lazio che ha fatto salire a 5 (su 9) le gare in Serie A concluse senza un gol da parte della squadra di Vincenzo Italiano.

Proprio concentrandoci solo sulla Serie A, possiamo notare che la Fiorentina è protagonista di un "record" in negativo: i viola sono infatti l'unica squadra a non aver nessun giocatore con più di un gol all'attivo in questo campionato: Luka Jovic, Giacomo Bonaventura, Christian Kouamé, Lucas Martinez Quarta, Jonathan Ikoné e Nicolas Gonzalez sono tutti fermi ad una rete in Serie A e hanno quindi partecipato in egual misura allo scarno bottino della squadra di Vincenzo Italiano che, con 7 gol in 9 partite (c'è da aggiungere anche l'autorete di Radu alla prima giornata) è il penultimo attacco del campionato. Peggio ha fatto solo la Sampdoria (5 reti) che però, col gol di Filip Djuricic segnato sabato al Bologna (secondo stagionale per l'ex Sassuolo) ha lasciato alla Fiorentina il triste primato di "squadra senza bomber".