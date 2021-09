Al 20’ della ripresa l’Atalanta riapre la sfida con Zapata che dal dischetto realizza il gol del 2-1 per i nerazzurri. Fallo in area viola di Callejon su Gosens (pestone) che l’arbitro Mariani viene invitato a rivedere al VAR. Nessun dubbio per lui e massima punizione per la squadra di Gasperini.