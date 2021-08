ASPETTANDO SEGNALI

Palla al centro. Le voci di mercato attorno a Dusan Vlahovic, intensificatesi enormemente nelle ultime ore, sono state disinnescate almeno per il momento da Rocco Commisso. Che prima aveva dichiarato di non potersi esimere dal riflettere nel caso in cui fosse pervenuta un'offerta vicina ai 100 milioni, poi ha annunciato la proposta di rinnovo avanzata al centravanti. Un'offerta molto importante, visto che l'ingaggio del serbo passerebbe da 800 mila euro a 5 milioni. L'idea è, insomma, quella di blindarlo per un altro anno.

Da capire adesso con quali tempistiche arriveranno segnali da Vlahovic, o chi per lui. Già, perché il classe 2000 da parte sua non ha mai manifestato la volontà di andarsene, tutt'altro. Solo un mese fa, a Moena, l'ex Partizan rispondeva ai tifosi che gli chiedevano del rinnovo "se mi fanno un'offerta, firmo", anche se poi, per via di alcune divergenze tra i suoi agenti e la società viola, la suddetta firma non è arrivata. Vedremo se stavolta le parti raggiungeranno l'intesa, a meno di due settimane dalla chiusura del mercato.