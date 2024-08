ARBITRI, Con Sozza i viola hanno sempre perso

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

I viola affronteranno il Venezia nella seconda gara di campionato, la seconda neo-promossa consecutiva. Sarà anche la prima delle 19 gare che si giocheranno in un Franchi con capienza ristretta a causa dei lavori.

L'arbitro del match sarà Simone Sozza che con i viola non ha ottimi precedenti: nelle tre gare dirette dall'arbitro della sezione di Seregno, la Fiorentina ha sempre perso. Nella stagione 2021/22, ha diretto Fiorentina-Napoli 1-2 e Juventus-Fiorentina 1-0. Mentre nella stagione 2022/23 fu l'arbitro di Milan-Fiorentina 2-1, per i viola segnò Barak ma ci furono polemiche legate a un rigore non fischiato per i viola su fallo di Ikone.

Per quanto riguarda il Venezia, Sozza ha diretto i lagunari per sette volte dove il Venezia ha vinto tre volte, pareggiato due e perso due partite.