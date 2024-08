ARARAT O PUSKAS FC? SORTEGGIO MORBIDO PER I VIOLA, L'EUROPA DI PALLADINO PARTE IN DISCESA

FirenzeViola.it

Comunque vada, a fine agosto ci sarà una gita a Oriente: Ararat Armenia-Puskas Akademia Fc. Da questo doppio scontro tutt'altro che tra titani ( andata giovedì prossimo, ritorno il 15 agosto) uscirà l'avversaria della Fiorentina per i playoff di Conference League. Sorteggio a dir poco morbido, ma sarebbe stato strano il contrario, vista la caratura delle altre squadre coinvolte nel sorteggio. Grazie anche al lungo e vincente (almeno fino alla doppia finale di Praga e Atene) percorso nel biennio con Italiano, la Fiorentina si è riservata un agosto più leggero: niente doppia sfida di fuoco contro il Twente, come nel 2022, e nemmeno l'incrocio da brividi col Rapid Vienna come accaduto dodici mesi fa.

Il debutto del Raffaele Palladino allenatore in Europa dovrebbe (condizionale d'obbligo, visto le tantissime incognite legate ai viola) essere una formalità: salvo ulteriori novità legate al restyling del Franchi, si comincerà proprio da Firenze, giovedì 22 agosto, mentre il ritorno si disputerà o in Armenia o in Ungheria, ma contro chi? Dei due club si sa davvero poco: il Fowtbolayin Akowmb Ararat-Armenia è una società di Erevan (capitale armena) fondata nel 2017; i bianconeri di Erevan sono arrivati terzi nell'ultima Bardsragujn chumb (Serie A locale) e hanno per adesso superato un turno preliminare, eliminando nettamente (0-3 all'andata, 3-1 il ritorno) i moldavi dello Zimbru. La società è in mano a Samvel Karapetyan, magnate legato in passato a Putin che possiede anche l'Ararat Moskova e che, con un patrimonio stimato di 5 miliardi di dollari, risulta essere l'armeno più ricco del mondo. Sulla rosa dell'Ararat buio totale, ma basta dire che il valore complessivo degli uomini allenati da Vardan Minasyan è ben inferiore a quello stimato di Christian Kouame (5 milioni contro 7, dati Transfermarkt).

La Fiorentina potrebbe poi regalarsi la terza gita in Ungheria in meno di un anno: dopo la sfida col Ferencvaros e la trasferta in campo neutro contro il Maccabi Haifa, stavolta Biraghi e i suoi potrebbero visitare la ridente cittadina di Fecsut, 1688 abitanti. Il nome completo della squadra è Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia (Accademia Calcistica Ferenc Puskás). Il nome, va da sé, è un omaggio a una dei magiari più importanti di sempre: in Ungheria tutto è Frenec Puskas, anche una squadra di calcio fondata nel 2005, in massima serie dal 2016 e quarta nell'ultimo campionato. Il Puskas Fc gioca le sue gare casalinghe alla Pancho Arena (impianto da 3mila posti, quanto l'impianto Curva Fiesole del Viola Park per intendersi) e ha in rosa Joanthan Levi, trequartista classe '96 dalla nazionalità svedese ma anche italiana e faro dei gialloneri che nel precedente turno hanno vinto senza scendere in campo, passando contro il Dnipro per l'esclusione del club ucraino che ha dichiarato bancarotta poche settimane fa.